Dalla Puglia nel Chietino con oltre due chili di cocaina, quattro persone arrestate dalla Polizia

La Polizia di Stato di Chieti, durante l’attività di controllo del territorio in città procedeva d’iniziativa al fermo di quattro persone sospette di origine pugliese, due uomini e due donne nei pressi dello Stadio “Angelini”. Durante il controllo, il personale dipendente appurava che i due uomini ed una delle donne annoveravano a loro carico numerosi precedenti penali soprattutto per delitti inerenti gli stupefacenti.

A tal punto, gli operatori decidevano di procedere al controllo delle due autovetture, sulle quali erano giunti sul posto, rinvenendo in un’autovettura una busta in plastica contenente tre involucri termosaldati e sottovuoto contenenti della sostanza stupefacente del tipo cocaina del peso complessivo di 2,1 kg e nell’altro mezzo di trasporto denaro contante per un ammontare pari a 8000 euro, somma di denaro che era celata all’interno del portabagagli posteriore nel vano ruota di scorta.

Visto quanto rinvenuto, i quattro venivano arrestati nella flagranza di reato di detenzione illecita di sostanza stupefacente. Sono in corso ulteriori indagini ed accertamenti volti a verificare la provenienza della sostanza sequestrata, che, essendo di ottima qualità, una volta immessa sul mercato della vendita al dettaglio avrebbe fruttato un guadagno pari a 200 mila euro.

L’attività si inserisce nel piano straordinario di controllo del territorio e della prevenzione dei reati in genere voluta dal Questore della Provincia di Chieti.