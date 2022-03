Si terrà venerdì 4 marzo alle ore 18 nella splendida cornice del Palazzetto dei Nobili in Piazza Santa Margherita a L’Aquila la presentazione del libro “La Vita Insegna – dalla Sicilia al Ministero viaggio di una donna che alla scuola deve tutto” edito da Baldini­+Castoldi, con prefazione di Liliana Segre, scritto dalla già Ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina. All’evento parteciperà l’Autrice che rivelerà emozioni e vicende che si legano alle pagine del libro rispondendo alle domande dei giornalisti Nello Avellani e Patrizia Santangelo. Un focus sulla scuola del nuovo millennio nei tempi della pandemia e il racconto di una giovane donna siciliana che svela il viaggio che la porta dalla provincia di Siracusa fino al ministero di viale Trastevere. È la scuola a tenere uniti i suoi due mondi: la precaria, poi passata di ruolo, con due lauree che attraversa l’Italia per andare a insegnare e la ministra che governa la scuola nel primo anno dell’emergenza sanitaria.

Un racconto sincero, senza filtri ed emozionante che parte dall’infanzia povera, arricchita però dall’amore per i libri. Un’adolescenza tra Siracusa e Catania facendo i conti a volte anche con difficili realtà e poi loro, i maestri che l’hanno cresciuta rendendo sempre più forte la consapevolezza che un buon insegnante può cambiarti la vita!

Il primo giorno in Parlamento si fa una promessa: la sua vita intorno potrà cambiare, Lucia no. Per Lucia Azzolina scuola è prima di tutto il modo in cui ha scelto di vivere: impegno, merito, rispetto delle regole, fiducia nei giovani. Questo libro è la storia di tanti che vivono di sacrifici e partono con una valigia di cartone senza sapere se torneranno. È la storia di una donna che ama la scuola e che alla scuola deve tutto.

Ingresso gratuito fino a esaurimento posti. Per accedere all’interno bisogna essere muniti di Green pass come da norma vigente e di mascherina FFP2.