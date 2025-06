Denso: firmata intesa al Ministero, ok ad altri sei mesi di cassa integrazione

Nuova proroga della cassa integrazione straordinaria (Cigs) per la Denso Manufacturing di San Salvo. La decisione è stata assunta al termine del tavolo vertenziale presso il ministero del Lavoro al quale erano presenti l’azienda, i rappresentanti sindacali, le associazioni datoriali e la Regione Abruzzo con l’assessore alle Attività produttive Tiziana Magnacca.

L’accordo sottoscritto sposta la data di scadenza del trattamento di Cigs al 30 ottobre 2025. “La situazione dell’Automotive è in continua evoluzione – ha commentato l’assessore Tiziana Magnacca a chiusura del tavolo ministeriale – e la tendenza generale del mercato registrata nel 2024 è confermata anche nel 2025”. Anche i sindacati hanno rilevato le difficoltà legate alla transizione tecnologica e rende fortemente impattante sul settore Automotive, rilevando la necessità di allungare di altri 6 mesi il trattamento di Cigs per tutto il personale della Denso. I termini di attuazione della cassa integrazione rimangono inalterati con sospensione fino ad un massimo di zero ore e rispetto del criterio di rotazione tra i lavoratori.