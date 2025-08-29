Detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e tentato furto: denunciati due giovani

Nella decorsa notte, in Cepagatti (PE), i carabinieri del locale Comando Stazione, nel contesto di attività finalizzate al contrasto di sostanze stupefacenti, hanno deferito alla competente Autorità giudiziaria, per reati attinenti al particolare reato un giovane teatino poco più che maggiorenne. Questi veniva controllato, mentre in tarda serata circolava per il centro cittadino con atteggiamento sospetto, camminava velocemente e si fermava di botto guardandosi intorno.
All’esito di perquisizione personale veniva trovato in possesso di un involucro in cellophane trasparente contenente gr.1,6 di sostanza stupefacente del tipo “hashish” e di due involucri in carta stagnola contenente gr. 2 di sostanza stupefacente del tipo “marijuana” che occultava tra gli indumenti nonché la somma in contanti di € 120,00 ritenuti provento dell’attività di spaccio. Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro.
Nel corso della mattinata, i Carabinieri della Stazione di Spoltore, a conclusione accertamenti, hanno deferito in stato di libertà alla competente autorità giudiziaria, per il reato di tentato furto aggravato, un giovane italiano 24enne, della provincia di Pescara, censito in Banca Dati delle Forze di Polizia.
Nel corso delle investigazioni, grazie anche alla visione dei sistemi di videosorveglianza, sono stati raccolti inconfutabili elementi probatori a carico del giovane in ordine al tentato furto della autovettura Suzuky Jimny, di proprietà di un 61enne di Spoltore, fatto avvenuto la notte del primo agosto scorso.