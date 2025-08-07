Detenzione e spaccio, eseguito provvedimento di cattura a carico di un 25enne straniero

Avezzano – Un’ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata eseguita alcuni giorni fa dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Avezzano, nei confronti di un 25enne di origine straniera, già noto alle forze dell’ordine, accusato di spaccio di sostanze stupefacenti e di detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Il provvedimento giudiziario è stato emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale del capoluogo marsicano sulla scorta degli elementi raccolti dagli uomini dell’Arma, le cui indagini soso state condotte con la direzione della Procura della Repubblica di Avezzano.

L’attività di indagine ha avuto inizio quasi un anno fa, quando i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Avezzano avevano proceduto al controllo di un’auto condotta da un giovane di origine straniera e lo avevano trovato in possesso di alcune dosi di cocaina, già pronte per essere spacciate, e di alcune centinaia di euro.

Il sospetto che non si trattasse di un fatto episodico, bensì che il giovane fosse dedito stabilmente all’attività di spaccio di stupefacenti, ha portato all’avvio di una complessa attività di indagine “a ritroso nel tempo”, che ha permesso di ricostruire centinaia di episodi di cessione di cocaina, occorsi tra gennaio e settembre 2024 ad Avezzano e Luco dei Marsi.

I Carabinieri hanno rintracciato il 25enne presso l’abitazione di un suo connazionale, che lo ospitava da qualche giorno. Eseguito il provvedimento di cattura, il giovane è stato condotto presso il carcere San Nicola di Avezzano.