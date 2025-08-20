“Dialoghi tendenti alla felicità” di Maurizio Santilli, letture all’ombra del castello di Pescolanciano

Prosegue la rassegna letteraria “Letture tra le mura del castello”, un appuntamento ormai imperdibile che da ben otto anni, nella splendida cornice del Castello d’Alessandro di Pescolanciano, anima l’estate alto molisana con incontri culturali di altissimo livello. Organizzata con passione dalla associazione di promozione sociale Intramontes, in collaborazione con la padrona di casa, donna Anna d’Alessandro e l’associazione culturale Armonia, la rassegna ha ospitato, in questi giorni, il reading ispirato dalla natura.

«L’iniziativa, ideata dalla scrittrice e giornalista ambientale Maria Stella Rossi, quest’anno è stata dedicata al tema “Elogio della Terra, re-incanto, biocentrismo – verso nuovi concetti di salvezza e di speranza”. – spiega Caterina Palombo, vicepresidente Intramontes – Un’occasione unica per riflettere su temi di grande attualità, con la partecipazione di numerosi autori e lettori che offriranno spunti profondi su ecologia e speranza. L’evento è stato arricchito da musiche inedite e, per la prima volta, è stato allestito un tavolo espositivo con i libri che saranno letti e altri volumi presentati nel corso delle precedenti edizioni».

La rassegna si concluderà in bellezza domani, giovedì 21 agosto, alle ore 18 con la presentazione del libro “Dialoghi tendenti alla felicità” di Maurizio Santilli. Celebre attore molisano, Maurizio Santilli ha recitato al fianco di importanti personaggi del cinema italiano. Dialogheranno con lui la direttrice editoriale della Cosmo Iannone Editore, Rosanna Carnevale, e la studiosa di letteratura, Maria Teresa di Tanna. Gli appuntamenti sono a ingresso libero e si svolgeranno all’aperto, nella suggestiva Neviera di Agapito. In caso di maltempo, gli eventi si sposteranno all’interno delle sale espositive del Castello di Pescolanciano. L’evento è patrocinato dal Comune di Pescolanciano.