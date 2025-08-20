Emergenza urgenza: oltre centoventi interventi nel Chietino nei giorni a cavallo di Ferragosto

Il sistema di emergenza-urgenza 118 della Asl Lanciano Vasto Chieti ha risposto con efficacia al picco di chiamate durante il fine settimana di Ferragosto, gestendo circa 120 interventi in tutta la provincia tra venerdì 15 e domenica 17 agosto 2025. Il piano di potenziamento, attivato per fare fronte all’aumento delle presenze turistiche, ha permesso di superare senza criticità uno dei periodi più intensi dell’anno.

Complessivamente, quasi il venti per cento dei casi è stato classificato come codice rosso, a testimonianza dell’elevata complessità delle situazioni affrontate dagli operatori sanitari.

Decisivo è stato il contributo delle quattro ambulanze estive dislocate a San Vito Chietino, Fossacesia, Torino di Sangro e San Salvo. Questi mezzi aggiuntivi hanno effettuato 16 interventi, tra cui tre codici rossi, garantendo una copertura capillare lungo la costa e assistendo prevalentemente turisti.

«Il bilancio è positivo perché il sistema, anche sotto stress, ha retto in modo coordinato ed efficace – spiega il direttore del dipartimento di emergenza-urgenza della Asl, Emmanuele Tafuri. – Il potenziamento sulla costa è stato fondamentale, ma la vera forza è stata la capacità di integrazione con le postazioni istituzionali dell’entroterra, che hanno garantito la continuità della risposta su tutto il territorio. Per fare fronte a ogni evenienza, avevamo inoltre predisposto una doppia reperibilità infermieristica e mezzi aggiuntivi pronti a essere attivati».

«La programmazione è essenziale per garantire la sicurezza sanitaria dei cittadini e dei tanti visitatori che scelgono la nostra provincia per le vacanze – aggiunge il direttore generale della Asl, Mauro Palmieri. – Ringrazio tutto il personale del 118, medici, infermieri, autisti soccorritori e operatori della centrale per la professionalità e la dedizione dimostrate anche in questi giorni di grande lavoro. L’esito positivo di questo test di Ferragosto conferma che gli investimenti e le scelte organizzative vanno nella giusta direzione».