Dichiarato lo stato di emergenza nazionale: 20 milioni stanziati per la Regione Molise

Il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza dei territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Molise e Puglia. La decisione arriva a seguito degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 30 marzo 2026. Lo annuncia l'agenzia…

Il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza dei territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Molise e Puglia. La decisione arriva a seguito degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 30 marzo 2026.

Lo annuncia l’agenzia di stampa Dire: “Il Governo Meloni ha deliberato, su proposta del ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci, la dichiarazione dello stato di emergenza per la durata di dodici mesi”, si legge. Inoltre è stato deliberato uno stanziamento di 50 milioni di euro, a valere sul Fondo per le emergenze nazionali.

“Le risorse sono destinate all’attuazione dei primi interventi urgenti di soccorso e assistenza alla popolazione e al ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture”. La somma è ripartita tra le Regioni interessate, ovvero 15 milioni di euro per la Regione Abruzzo, 5 milioni per la Regione Basilicata, 20 milioni per la Regione Molise e 10 milioni per la Regione Puglia.