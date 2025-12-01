Dipendente morta sulla fondovalle Sangro, il cordoglio della Asl e dell’ospedale di Lanciano

Il cordoglio della Asl Lanciano Vasto Chieti per la tragica scomparsa di Loredana Abbonizio. Questo il messaggio del Direttore generale Mauro Palmieri: «Siamo sconvolti per il grave incidente nel quale ha perso la vita Loredana Abbonizio, operatrice socio sanitaria presso la Radiologia di Lanciano.

Abbiamo perso una dipendente che il Direttore Roberto Vezzaro e i colleghi descrivono come una grande lavoratrice, sempre pronta ad aiutare e a regalare un sorriso a tutti. In questo momento di profondo dolore siamo vicini alla famiglia e in particolare alla figlia Cristina Pacella, ostetrica in servizio alla Ginecologia sempre di Lanciano».

Il messaggio del Direttore della Radiologia Roberto Vezzaro:

«Ci addolora profondamente la perdita di Loredana, per la quale sono stati vani i soccorsi tempestivi e i tentativi fatti per salvarla. Tutti noi, i medici, le coordinatrici e il personale la ricordiamo con profondo affetto e commozione».