Spaccio davanti alla cattedrale: sequestrate nove dosi di cocaina, denunciato giovane straniero

La Polizia di Stato della Questura di Campobasso, ha deferito all’Autorità Giudiziaria un giovane straniero autore di spaccio nel centro cittadino. Le Volanti della Questura di Campobasso sono costantemente impegnate nell’attività di prevenzione e repressione dei reati in materia di stupefacenti, che rientrano nelle finalità del servizio di controllo del territorio. A tale scopo, i poliziotti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico svolgono mirati controlli, soprattutto nelle aree cittadine ritenute sensibili e, in particolare, nel centro storico.

Proprio nello svolgimento di tali attività, nel pomeriggio di giovedì scorso, gli agenti della Volante hanno notato un soggetto, di nazionalità straniera, che stazionava con fare sospetto nelle vicinanze della Cattedrale del Capoluogo, in Piazza G. Pepe.

Alla vista della pattuglia, il giovane, con un gesto repentino, ha cercato di occultare qualcosa dietro una delle colonne del porticato antistante la Chiesa, noncurante della sacralità del luogo in cui si trovava.

I poliziotti che hanno assistito alla scena sono subito intervenuti bloccando il soggetto e recuperando quanto aveva cercato di nascondere; si trattava di un involucro contenente nove dosi di cocaina già confezionate e pronte per la cessione.

Al cittadino nordafricano, con a carico numerosi precedenti e segnalazioni in materia di stupefacenti e già destinatario del Provvedimento di Avviso Orale adottato dal Questore di Campobasso, è stato notificato anche il preavviso di revoca del permesso di soggiorno.

Lo stesso è stato denunciato in stato di libertà e la sua posizione è ora al vaglio dell’Autorità Giudiziaria per la definizione delle sue responsabilità

L’episodio conferma l’attenzione della Polizia di Stato nel contrasto allo spaccio di stupefacenti e nella capillare attività di vigilanza del territorio cittadino.