Disperso in località Bocca della Selva, giovane escursionista tratto in salvo dai Vigili del fuoco

Personale dei Vigili del fuoco è intervenuto in località Bocca della Selva per il soccorso di un escursionista. Sul posto Carabinieri di Bojano, protezione civile e CNSAS. Pochi minuti fa il personale operante ha intercettato il ragazzo, che sta bene, ed è apparso solo spaventato per via del calare dell’oscurità.

Il giovane si è perso nel corso di un’escursione. Pur trovatori in difficoltà é stato comunque in grado di inviare la posizione ai soccorritori ed è stato infatti raggiunto dal personale dei Vigili del fuoco e quindi riaccompagnato a valle presso la sua autovettura.