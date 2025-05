Vigili del fuoco morti: sospese le operazioni di recupero dei corpi, serve l’intervento dei sommozzatori

Sono state interrotte le operazioni di recupero dei corpi dei due vigili del fuoco che hanno perso la vita a Pennapiedimonte, nel Teatino, durante un’escursione. Il flusso d’acqua del fiume Avello non permette al momento di proseguire l’intervento, che si prevede possa riprendere domattina da parte di sommozzatori dei vigili del fuoco e personale del Soccorso alpino.

«Profondo dolore per la scomparsa dei due vigili del fuoco dispersi, da ieri sera a Pennapiedimonte (CH), in attività non di servizio. I loro corpi sono stati purtroppo ritrovati senza vita. Sincera vicinanza alle famiglie, ai colleghi e a tutti coloro che li hanno conosciuti».

Così Emanuele Prisco, sottosegretario all’Interno con delega ai Vigili del fuoco.