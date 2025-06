Disperso nel fiume, i tecnici forristi del Soccorso Alpino recuperano il corpo senza vita del 35enne

Si sono da poco concluse le operazioni di ricerca di un uomo di 35 anni, residente ad Asti, disperso mentre faceva il bagno nel fiume Orta, in località San Tommaso.

Su attivazione della centrale operativa del 118, l’elisoccorso di Pescara ha provveduto a verricellare due tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Abruzzo direttamente nella zona interessata, dove è stata effettuata una prima perlustrazione, con esito negativo.

Successivamente, sono stati inseriti in operazione cinque tecnici forristi del Soccorso Alpino e Speleologico Abruzzo, elitrasportati e verricellati sul posto. Le squadre hanno operato in alveo e nelle zone limitrofe, in collaborazione con il nucleo sommozzatori dei Vigili del Fuoco.

Le ricerche si sono concluse con il ritrovamento del corpo senza vita del disperso. È stato predisposto il recupero e il successivo trasferimento della salma all’obitorio, secondo le procedure previste.

Hanno operato sul posto congiuntamente squadre dei Vigili del Fuoco e del Soccorso Alpino e Speleologico Abruzzo. Presenti anche i Carabinieri Forestali del Parco Nazionale della Maiella.