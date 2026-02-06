Dispositivi per diabetici introvabili, i pazienti: «Cosa dobbiamo fare, chiamare i Carabinieri?»

E’ il caos più totale nella Asl Chieti Lanciano Vasto. I dispositivi per diabetici sono introvabili su tutto il Chietino e i pazienti, che ne hanno urgente ed assoluta necessità, minacciano di rivolgersi ai Carabinieri.
Già nel recente passato ci siamo occupati della problematica: dispositivi introvabili per colpa di forniture non evase dalle ditte incaricate perché la Asl di Chieti Lanciano Vasto non procedeva agli ordini e soprattutto ai pagamenti.
Poi, dopo il clamore mediatico, la situazione sembrava essersi sbloccata. Addirittura l’assessore regionale Verì aveva annunciato una sorta di rivoluzione: la distribuzione non più attraverso i distretti sanitari sul territorio, ma nelle farmacie. Tutto molto bello, a chiacchiere però, perché di fatto ora la distribuzione dei presidi medici per i diabetici non avviene né attraverso i distretti sanitari né nelle farmacie sul territorio. E i pazienti diabetici, che di quei presidi hanno assoluta necessità, restano scoperti, senza alcuna assistenza e senza risposte concrete e certe da parte della Asl. Tra l’altro pare che il portale dedicato agli specialisti diabetologi, che consentirebbe loro di caricare i piani terapeutici dei pazienti, non funzioni affatto. Insomma, una situazione di completo caos che rischia di mettere in pericolo la stessa vita dei pazienti bisognosi di quei presidi.