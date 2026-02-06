Tentano di forzare la portiera dell’auto, ma vengono colti sul fatto dalla proprietaria: denunciati due uomini

I Carabinieri della Compagnia di Penne hanno deferito in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria due uomini di 47 e 37 anni, entrambi pregiudicati, ritenuti responsabili del reato di tentato furto su autovettura.

L’episodio si è verificato, nei giorni scorsi, in località Campetto di Penne, nei pressi della piscina comunale, dove una ragazza, impegnata in attività di jogging, aveva momentaneamente parcheggiato la propria vettura, all’interno della quale era stato lasciato il proprio portamonete. La giovane donna, avvicinandosi al veicolo, ha notato due soggetti intenti a tentare di forzare una portiera, circostanza che li ha indotti ad allontanarsi precipitosamente a bordo della loro auto.

La giovane è riuscita tuttavia a prendere il numero di targa del mezzo e ha immediatamente contattato il 112, consentendo ai militari della Stazione di Rosciano, impegnati in un servizio di perlustrazione a largo raggio sul territorio della Compagnia, di attivare in tempi rapidissimi le ricerche. L’autovettura segnalata è stata intercettata poco dopo sulla SS 81 e bloccata a poche centinaia di metri dal luogo del fatto.

I due uomini sono stati sottoposti a perquisizione personale e veicolare, con esito negativo, e successivamente accompagnati presso la caserma per le formalità di rito, al termine delle quali venivano denunciati in stato di libertà per tentato furto, fatta salva la presunzione di innocenza fino a sentenza di condanna definitiva.

Nei confronti di uno dei due, già sottoposto alla misura di sicurezza della libertà vigilata, è stata ulteriormente inoltrata apposita segnalazione all’Ufficio di Sorveglianza di Pescara per le violazioni delle prescrizioni impostegli, tra cui l’obbligo di mantenere una condotta irreprensibile e di non frequentare soggetti pregiudicati.

L’episodio evidenzia l’importanza della collaborazione dei cittadini e la costante attenzione posta dall’Arma sul controllo del territorio, a tutela della sicurezza della comunità.