Speculazioni prezzo del carburante, controlli a tappeto della Finanza: scoperte irregolarità

Nei giorni scorsi, i funzionari dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli dell’Aquila e i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di L’Aquila hanno eseguito una specifica attività di controllo sulla distribuzione e commercializzazione dei carburanti, al…

Nei giorni scorsi, i funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli dell’Aquila e i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di L’Aquila hanno eseguito una specifica attività di controllo sulla distribuzione e commercializzazione dei carburanti, al fine di rafforzare il presidio di legalità lungo l’intera filiera distributiva nella provincia aquilana ed in particolare presso gli impianti di vendita al dettaglio, in seguito ai recenti aumenti dei prezzi dei prodotti energetici connessi all’attuale crisi geopolitica e alle tensioni nell’area mediorientale.

L’attività ispettiva congiunta, in aderenza al protocollo d’intesa sottoscritto tra le istituzioni nel 2023, è stata orientata a verificare il corretto assolvimento degli obblighi normativi in materia di trasparenza, formazione e comunicazione dei prezzi relativi alla vendita al dettaglio dei carburanti per autotrazione, la corretta esposizione degli stessi ai consumatori da parte dei gestori degli impianti di distribuzione, nonché ad accertare i quantitativi di carburante erogato.

In tal senso, contestualmente ai controlli di natura documentale, sono state eseguite verifiche strumentali al fine di accertare la piena corrispondenza tra i quantitativi di carburante indicati sui totalizzatori delle colonnine e quelli effettivamente erogati con le pistole di rifornimento.

A seguito dei sopracitati interventi, nei confronti di un impianto è stata rilevata la difformità dei prezzi indicati nella cartellonistica del distributore rispetto a quelli presenti sulla colonnina di riferimento, mentre nei confronti di ulteriori tre distributori è stata rilevata l’omessa comunicazione, tramite il portale “Osservaprezzi Carburanti” al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, delle variazioni dei prezzi applicati per la vendita del carburante al pubblico.

Tale tipologia di attività operativa conferma la proficua sinergia tra la Guardia di Finanza e l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli che, atteso il perdurare della crisi in Medio Oriente, continueranno a svolgere sul territorio provinciale iniziative congiunte di controllo sempre più efficaci, volte non solo alla tutela degli interessi finanziari nazionali, ma anche al corretto funzionamento del mercato, assicurando condizioni di equità e legalità nel settore della distribuzione dei prodotti energetici a tutela dei consumatori.