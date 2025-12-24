Disuguaglianze e diritti negati, don Conti: «Il mondo ha bisogno di crescere nella fraternità»

Anche quest’anno torna il Natale, e sembra che il nostro mondo non sia cambiato: continua a essere ferito da guerre, morte, disuguaglianze e diritti negati. È un mondo malato di solitudine, in cui troppi fratelli e sorelle vivono immersi nell’egoismo, nel rancore e nel razzismo.

Il Natale, però, ci ricorda che il mondo ha bisogno di crescere nella fraternità.

Scriveva don Primo Mazzolari: «Ma se mi inginocchio davanti al bambino, la mia anima si placa nel perdono e subito mi ritrovo fratello di ognuno. Se m’inginocchio… mi offro. Ecco, sono in ginocchio davanti a un bambino nudo e senza casa. Se dalla nostra adorazione riusciremo ad alzarci un po’ meno feroci, il nostro Natale sarà buono e umano».

Che questo Natale ci aiuti davvero ad alzarci con un cuore più mite, capace di accoglienza, pace e fraternità e a riconoscere il Bambino nei volti dei poveri, degli esclusi, di chi è senza casa e senza voce.

Ci aiuti a custodire la nostra umanità, senza la quale non ci sarà salvezza per nessuno.

Con l’augurio di un Natale autentico e condiviso.

Don Alberto Conti