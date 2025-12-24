Ndocciata, Saia: «La difesa del nostro ospedale passa dall’impegno collettivo»

Anche il sindaco di Agnone, Daniele Saia, ha preso parte alla sfilata del fuoco della ‘Ndocciata della Tradizione.

«In questi tempi così difficili – ha commentato Saia – il Natale ci chiede di riscoprire il valore dello stare insieme e del non voltarsi dall’altra parte. Ci chiede di non lasciare indietro chi è solo, chi non può festeggiare. Questa sera, dopo la bella rappresentazione della Natività, le luci delle ‘ndocce hanno illuminato nuovamente Agnone. Si tratta del segno visibile di una comunità che ha imparato a non temere la notte, perché sa come accendere la luce».

«E voglio esortare tutti a lavorare per conservare questa luce. La difesa dei nostri diritti, la difesa del nostro ospedale passa dall’impegno collettivo. – ha aggiunto il sindaco – Passa dalla forza di una comunità che non vuole arrendersi a destini nefasti. Nel segno di questo impegno – ha concluso il primo cittadino di Agnone – auguro a tutti voi un sereno Natale».