Divorce Monday, in Italia la maggior parte delle coppie “scoppia” a fine febbraio

«Il “Divorce Monday” in Italia diventa “Friday” e si sposta a febbraio» sintetizza Alex Fantini, ideatore di Incontri-ExtraConiugali.com, il sito più sicuro dove cercare un’avventura in totale discrezione e anonimato, che ha realizzato un sondaggio per capire quando si concretizza in Italia quello che nel mondo anglosassone identifica il “giorno del divorzio”.

Alla base ci sono i riscontri degli avvocati matrimonialisti che in questo periodo dell’anno vedono crescere gli incarichi per divorzi e separazioni. «Ma anche numerosi studi scientifici condotti su archi temporali molto vasti da prestigiosi atenei internazionali» sottolinea Alex Fantini.

È il caso ad esempio dell’Università di Aberdeen in Scozia, dove il ricercatore e professore di storia Frederik Galster Pedersen, ha per lunghi anni condotto ricerche sul matrimonio a partire dal Medioevo, arrivando poi a coronare i suoi studi con la pubblicazione di due libri molto importanti in questa materia: Marriage Disputes in Medieval England e successivamente Romeo and Juliet of Stonegate: A Medieval Marriage in Crisis.

«Nel corso dei suoi studi il professor Pedersen ha scoperto che la tendenza a divorziare dopo la pausa natalizia ha una lunga tradizione che arriva fino ai nostri giorni ma che affonda le sue radici nel XIV secolo: anche allora oltre un terzo delle richieste annuali di separazione depositate alla Cattedrale di York —l’unica che poteva annullare un matrimonio— pervenivano proprio nel mese di gennaio» puntualizza Alex Fantini, ideatore di Incontri-ExtraConiugali.com.

Insomma per ogni 100 separazioni annuali, nel mondo anglosassone 34 si concentrano proprio nel mese di gennaio. Un numero davvero consistente che trova conferma anche negli Stati Uniti, dove proprio a gennaio viene intrapreso il maggior numero di procedimenti per il divorzio rispetto agli altri mesi dell’anno e dove addirittura lo si festeggia.

Negli Usa, infatti, è nato il nuovo fenomeno di tendenza del “Divorce Party” —la festa di divorzio— e sono nate molte società che si dedicano appositamente a ciò. Chi lo faceva già da prima —secondo quanto riporta il quotidiano La Repubblica— ha visto oggi incrementare questo business del +22% rispetto al 2019. E nasce anche un nuovo sotto-genere musicale.

Ma in Italia? Secondo quanto ha potuto rilevare Incontri-ExtraConiugali.com, da noi il “Divorce Day” è spostato leggermente in avanti. Un contesto nazionale diverso da quello americano ed anche l’aumento delle settimane bianche spostano nel nostro Paese all’ultimo venerdì di febbraio il momento noto in tutto il mondo come il “Divorce Monday”.

Ci si sposa, si forma una famiglia, si conquista la felicità e poi —senza neanche rendercene conto— all’improvviso l’amore finisce. Tutto cambia e proprio a febbraio in Italia aumentano anche le ricerche sul web di termini quali “come iniziare un divorzio” o “come separarsi” e via dicendo: su Google si parla di incrementi superiori al 52%.

Ma questo febbraio 2024 è anche il mese d’oro dell’infedeltà coniugale: le iscrizioni a Incontri-ExtraConiugali.com stanno già registrando un +54%. «Molte sono le coppie che per tentare di salvare il loro rapporto provano con questa valvola di sfogo» commenta Alex Fantini.

Certo, dagli Anni Ottanta del secolo scorso in poi, nel nostro Paese separazioni e divorzi sono in costante aumento e rappresentano per i diretti interessati una delle principali cause di stress, in grado di compromettere sempre più spesso anche la salute. «Ma attraverso il tradimento —secondo i dati basati sugli iscritti al nostro portale— il 68% delle coppie riesce ad andare avanti con serenità» conclude il fondatore di Incontri-ExtraConiugali.com.