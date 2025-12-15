Dolci tradizionali e folk, Linea Verde ad Agnone per una puntata all’insegna del Natale

I dolci della tradizione agnonese e il Gruppo Folklorico Rintocco del Molise approdano su Linea Verde, in una puntata girata nella suggestiva cornice di Villa Letizia, in agro di Agnone, interamente dedicata al patrimonio enogastronomico natalizio dell’Alto Molise.

Guidati dai conduttori Margherita Grambassi e Fabio Gallo, le telecamere hanno acceso i riflettori su un sapere antico che si rinnova ogni anno nelle case del paese alla vigilia di Natale: la preparazione artigianale di ostie, pizzelle e mostaccioli, simboli di una ritualità domestica che unisce famiglie e generazioni.

Ad arricchire il racconto, le musiche, i canti e le danze del Gruppo Folklorico Rintocco Molisano, storica formazione guidata dall’inesauribile Tonino Verdile, che ha portato in scena l’anima più autentica della cultura locale. Tra gli ospiti anche il maestro pasticciere Gerri Labbate, protagonista di un approfondimento sulla lavorazione del panettone alla mela zitella: una creazione originale e identitaria, considerata un vero unicum nel panorama dolciario nazionale.

La puntata di Linea Verde dedicata ad Agnone andrà in onda su Rai 1 il prossimo 18 gennaio, offrendo al grande pubblico un viaggio tra sapori, tradizioni e memoria collettiva di un territorio che custodisce con orgoglio le proprie radici.