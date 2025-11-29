Dottoressa in diritti umani e governance multilivello, auguri a Sonia Massanisso

Neo dottoressa in Human Rights and Multi-level Governance. Missione compiuta per Sonia Massanisso, originaria della frazione di Villacanale (Agnone), che presso l’Università di Padova ha discusso brillantemente la tesi in ‘Diritto e Multiculturalismo: risposte giuridiche e sfide culturali nell’affrontare le mutilazioni genitali femminili all’interno della UE’ ricevendo una votazione di 110 con lode. Relatore il professor Paolo De Stefani. A Sonia e i suoi familiari, in particolare al papà Antonio, nostro assiduo lettore, le congratulazioni dalla redazione de l’Eco online.

