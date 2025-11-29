Medici di base: il dottor Caruso lascia l’Alto Vastese, al suo posto la dottoressa Malatesta

Un grazie speciale al dottor Pier Giorgio Caruso e un caloroso benvenuto alla dottoressa Antonia Malatesta è stato formulato, ieri sera, presso il Municipio di Castiglione Messer Marino, dalla sindaca Silvana Di Palma.

«Il Comune di Castiglione Messer Marino ha voluto salutare con affetto e profonda gratitudine il dottor Caruso, che in questo ultimo anno ha seguito la nostra comunità con professionalità, dedizione e grande umanità. – commenta la sindaca – In un periodo complesso, segnato dalla forte carenza di medici di famiglia, la sua presenza è stata fondamentale per tanti cittadini. Grazie di cuore, dottore, per ciò che ha fatto per Castiglione».

All’addio al dottor Caruso, tuttavia, segue la bella notizia che una giovane e motivata dottoressa, tra l’altro originaria del posto, ha preso il testimone, garantendo la continuità agli assistiti di Castiglione e Schiavi di Abruzzo.



«Allo stesso tempo, – continua infatti la sindaca Di Palma – accogliamo con altrettanto entusiasmo e fiducia la dottoressa Malatesta, che da lunedì sarà operativa come nuovo medico di base del nostro paese. A lei va il nostro benvenuto e un sincero augurio di buon lavoro all’interno della nostra comunità. Castiglione è casa anche grazie a chi sceglie di prendersene cura».

Per la prima settimana (1–7 dicembre) verranno mantenuti gli orari del Dott. Caruso Piergiorgio.

Dal 10 dicembre entreranno in vigore i nuovi orari della Dott.ssa Malatesta per gli ambulatori di Castiglione Messer Marino e Schiavi d’Abruzzo, come indicato nella tabella pubblicata.

Seguiranno indicazioni sulle procedure di scelta e revoca del medico.