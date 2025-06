Due etti di hashish, cinquanta grammi di cocaina, pistola, munizioni e 50mila euro in contanti sequestrati a Castiglione Messer Marino

Erano ben occultati tra cartoni e materiale vario depositati all’interno del magazzino di un’azienda di Castiglione Messer Marino: più di due etti di hashish e oltre cinquanta grammi di cocaina, sigillati in buste sotto vuoto, che però non sono sfuggite al fiuto di “Gipsy”, il cane del Nucleo Carabinieri Cinofili di Chieti grazie al quale ieri mattina i Carabinieri della locale stazione hanno eseguito una perquisizione locale nei confronti di un uomo noto alle forze dell’ordine e già attenzionato in pregressi servizi di pattugliamento.

Proprio i movimenti sospetti notati nei pressi dell’esercizio avevano convito i militari dell’Arma a richiedere alla Procura della Repubblica di Vasto l’emissione di un decreto di perquisizione che ha consentito di organizzare un mirato servizio anti-droga.

Nell’operazione sono stati impiegati anche altri militari della Compagnia Carabinieri di Atessa, in particolare dell’Aliquota Operativa e delle limitrofe Stazioni di Schiavi di Abruzzo e Bomba. Nel corso della perquisizione è stata rinvenuta anche una pistola clandestina, con relativo munizionamento in calibro 7,65 Browning, altre munizioni in calibro 12, e soldi in contanti per un valore di oltre 50.000 euro, il cui possesso sarà da verificare se giustificato o meno in relazione all’attività svolta. Il tutto è stato sottoposto a sequestro penale, a disposizione dell’Autorità giudiziaria.

Il 58enne è stato arrestato con le accuse di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, possesso di arma clandestina e detenzione abusiva di munizioni, venendo quindi accompagnato in carcere, in attesa di convalida. Un’operazione che conferma l’impegno dell’Arma nel controllo del territorio e nel contrasto ai fenomeni di illegalità.