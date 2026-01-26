Tra urne, ospedale e strade dissestate: torna in edicola l’Eco de l’Alto Molise – Vastese

Da domani – martedì 27 gennaio – torna in edicola il nuovo numero cartaceo de l’Eco de l’Alto Molise – Vastese, un’edizione tutta da leggere. Al centro dell’informazione locale le elezioni comunali di Agnone e il delicato futuro dell’ospedale San Francesco Caracciolo.

Spazio anche alle grandi criticità della viabilità, con gli ultimi aggiornamenti sul viadotto Sente–Longo e sulla strada provinciale Agnone–Capracotta, ormai ridotta a un percorso di guerra. Nelle 16 pagine del mensile, una intervista esclusiva al maestro pasticcere Nicola Labbate, 89 anni, che racconta una vita di lavoro e i segreti del mestiere tramandati al figlio Gerri.

E ancora sport, con la super finale di Coppa Italia regionale tra Olympia Agnonese e Venafro, oltre a curiosità, foto inedite e approfondimenti.

📌 In edicola da domani: prenota la tua copia.