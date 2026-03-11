Elezioni amministrative Agnone, Poggio Sannita e Sant’Angelo del Pesco: si vota il 24 e 25 maggio

Sono stati convocati dal Prefetto di Isernia, Giuseppe Montella, i comizi elettorali per il rinnovo degli organi elettivi di otto Comuni della provincia di Isernia per scadenza di mandato. Il provvedimento del Prefetto di Isernia fa seguito al Decreto del Ministro dell’Interno del 25 febbraio 2026, che ha fissato le date delle prossime elezioni amministrative.

Il sindaco Orlando di Poggio Sannita

Le votazioni per l’elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli Comunali interesseranno i Comuni di Agnone, Conca Casale, Montenero Val Cocchiara, Poggio Sannita, Roccasicura, Sant’Angelo del Pesco, Santa Maria del Molise e Sesto Campano e si terranno domenica 24 maggio dalle ore 7 alle ore 23 e lunedì 25 maggio dalle ore 7 alle ore 15.

L’eventuale turno di ballottaggio si terrà domenica 7 giugno dalle ore 07:00 alle ore 23:00 e lunedì 8 giugno dalle ore 07:00 alle ore 15:00.

La sindaca Nucci di Sant’Angelo del Pesco



In relazione al dato della popolazione, censita al 31 dicembre 2021, la Prefettura ha altresì decretato il numero di consiglieri da eleggere per ciascuno degli otto comuni della provincia che andranno al voto.

Al riguardo, i consiglieri da eleggere sono:

12 per Agnone ;

; 10 per Conca Casale;

10 per Montenero Val Cocchiara;

10 per Poggio Sannita ;

; 10 per Sant’Angelo del Pesco ;

; 10 per Santa Maria del Molise;

10 per Seso Campano.