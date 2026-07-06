Elezioni provinciali: finisce sei seggi a quattro per il centrosinistra. Saia più sereno. Eletti Paglione, Gennarelli e Cacciavillani

Votazioni di secondo livello per rinnovo del Consiglio provinciale di Isernia: affluenza definitiva all’83,89 per cento. All’esito dllo scrutinio dei voti la lista “Insieme per la Provincia” si aggiudica sei seggi, i restanti quattro alla lista “Autonomia e Identità”. La lista “Insieme per la Provincia” ottiene il 56.4 per cento delle preferenze, “Autonomia e Identità” raggiunge il 43.6 per cento. (Dati ufficiosi, 8 schede nulle e 1 bianca).

Per la lista “Insieme per la Provincia” entrano in Consiglio: Candido Paglione, Giuseppe Centracchio, Amalia Gennarelli, Marco Cacciavillani, Sara Ferri e Anna Ferreri.

Per la lista “Autonomia e Identità” entrano in Consiglio: Manolo Sacco, Giacomo Lombardi, Massimo Zullo e Cesare Pietrangelo.