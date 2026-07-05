 Loading…
lunedì 6 Luglio 2026
Ultim'ora Esce di strada e si ribalta, donna in ospedale per accertamenti: sul posto i Vigili del fuoco per il recupero del veicolo
News

Esce di strada e si ribalta, donna in ospedale per accertamenti: sul posto i Vigili del fuoco per il recupero del veicolo

Nel tardo pomeriggio di oggi, una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Termoli, composta da cinque unità operative e intervenuta con un'autopompa serbatoio, è intervenuta a prestare soccorso tecnico urgente in seguito a un incidente stradale verificatosi lungo la…

Pubblicato il

Nel tardo pomeriggio di oggi, una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Termoli, composta da cinque unità operative e intervenuta con un’autopompa serbatoio, è intervenuta a prestare soccorso tecnico urgente in seguito a un incidente stradale verificatosi lungo la strada provinciale che collega Termoli a San Giacomo degli Schiavoni.

Per cause in corso di accertamento, un’autovettura è uscita di strada ribaltandosi in un terreno adiacente alla carreggiata. La conducente, unica occupante del veicolo, è riuscita ad uscire autonomamente dall’abitacolo prima dell’arrivo dei soccorsi.

Successivamente è stata accompagnata da alcuni familiari al Pronto Soccorso dell’Ospedale San Timoteo di Termoli per gli accertamenti e le cure del caso.

Giunta sul posto, la squadra dei Vigili del Fuoco ha provveduto alla messa in sicurezza del veicolo e dell’area interessata dall’incidente, collaborando con le forze dell’ordine presenti durante le operazioni di rilievo finalizzate a ricostruire la dinamica del sinistro.

Sostieni la stampa libera, anche con 1 euro.

Lascia un commento

Lascia un commento