Emergenza bluetongue, allevatori in difficoltà. Imprudente: «In campo misure di sostegno»

«La Regione Abruzzo è al fianco degli allevatori abruzzesi in questo momento critico che coinvolge il comparto zootecnico, ed in particolare quello ovino, colpito duramente dall’emergenza bluetongue» lo dichiara il vicepresidente della giunta regionale e assessore all’agricoltura Emanuele Imprudente a seguito degli incontri sul tema succedutisi negli ultimi due giorni.



«L’impegno della Regione è quello di mettere in campo misure di sostegno, per affrontare l’impatto dell’emergenza e contribuire alla tenuta del comparto. In particolare, – continua Imprudente – stiamo lavorando a interventi che prevedono ristori per i capi morti e per le perdite di produzione, sostegno alla rigenerazione delle greggi, favorendo il reinserimento di capi da rimonta e, non ultime, idonee misure di salvaguardia dell’erogazione della PAC per coloro che siano impossibilitati a rispettare gli impegni sulla movimentazione dei capi».



Con la Camera di Commercio Gran Sasso si è convenuto di mettere a disposizione le risorse camerali degli eventi di settore che non si svolgeranno, per dare una prima risposta alle spese che gli allevatori stanno sostenendo.



«Tutte le azioni saranno calibrate sulla base di dati scientifici e numerici certi, che al momento non consentono ancora una quantificazione definitiva dei danni, ma che continueremo a monitorare con rigore e trasparenza grazie anche al coordinamento delle attività sanitarie che abbiamo affidato all’istituto zooprofilattico di Teramo. Siamo a stretto contatto con il MASAF e la presenza oggi all’Aquila con noi del Sottosegretario Luigi D’Eramo ad una manifestazione ne è stata la testimonianza più evidente».

Questa emergenza dovrà anche rappresentare un’opportunità per rafforzare il sistema zootecnico regionale, per costruire una rete più resiliente per il futuro e valorizzare il ruolo centrale della nostra pastorizia, che rappresenta una parte fondamentale della nostra identità ed un presidio del nostro territorio.

Il confronto con gli allevatori proseguirà, così come l’impegno della Regione. Insieme stiamo cercando di costruire risposte strutturate all’altezza delle difficoltà e della dignità del lavoro di chi ogni giorno vive e difende la terra abruzzese.