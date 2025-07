Tornareccio Music Camp, formazione e musica dal vivo per cinquanta giovani musicisti abruzzesi

Dal 22 al 26 luglio torna Tornareccio Music Camp, la residenza estiva per giovani musicisti che vogliono cimentarsi nello studio della musica e del canto avvolti dall’accoglienza del paese del miele e dei mosaici e dalla natura incontaminata di Monte Pallano. Il Camp, che giunge alla sua quinta edizione, è organizzato dal Comune di Tornareccio, dall’associazione culturale L’Olandese Volante e dal Centro Didattico Musicando di Pescara, con la direzione artistica della prof.ssa Manuela Martinelli. Come di consueto, l’evento si compone di due elementi fondamentali per i 50 ragazzi provenienti da tutto l’Abruzzo che trascorreranno a Tornareccio cinque giorni all’insegna della formazione e della condivisione di un’esperienza che segnerà il loro percorso artistico e formativo.

La parte dedicata alla formazione musicale si svolgerà di mattina con il laboratorio di musica d’insieme per flauti “Syrinx” a cura della prof.ssa Manuela Martinelli, il laboratorio di musica da camera e pianoforte “Giovani interpreti” tenuto da Myriam Anzini, il laboratorio corale “In armonia” di Daria Marchioli, il laboratorio orchestrale “L’orchestra e la canzone d’autore” a cura del Maestro Riccardo Rossi e l’incontro con il Maestro Mario Rosini. Una presenza artistica di prestigio, quella di Rosini, che si inserisce in uno degli spazi più attesi dai ragazzi del Camp, che è l’incontro con i grandi maestri. Rosini, noto cantante e musicista, si è classificato al secondo posto al Festival di Sanremo del 2004 con il brano “Sei la vita mia”. Ha partecipato come pianista e corista ai tour di Anna Oxa, Irene Grandi, Mia Martini, Rossana Casale, Tosca, Neri per Caso, Alex Britti, Gino Vannelli e si è esibito nelle aperture dei concerti di Al Jarreau e M. Buble’. Ha inciso numerosi dischi, vantando collaborazioni importanti con Billy Cobham, Pino Daniele, Mick Goodrick, Rossana Casale, Dirotta su Cuba e Fabrizio Bosso. Dal 2008 ricopre la prestigiosa carica di presidente della Commissione artistica del Premio Mia Martini e dal 2012 è docente al conservatorio Duni di Matera.

Gli eventi di musica dal vivo saranno: martedì 22 luglio in contrada San Giovanni il concerto dei solisti dell’orchestra; il 23 luglio in piazza Fontana la “Notte di Dante”, letture tratte dalla Divina Commedia a cura dei ragazzi della scuola secondaria di primo grado I.C. “P. Borrelli” di Tornareccio coordinate dei maestri Lisa Pallante e Iginio Barecchia, con le musiche eseguite dal vivo dai ragazzi del Tornareccio Music Camp; il 24 luglio alla sala polifunzionale “R.Gaspari” l’esibizione dei giovanissimi del Camp in gruppi cameristici e a seguire, nel centro storico, Musica tra note, mosaici e bellezza a cura dell’associazione Amici del Mosaico Artistico; venerdì 25 luglio doppio appuntamento con la gara canora, che rappresenta una novità nel programma del Music Camp, con il presidente di giuria Mario Rosini, nella sala polifunzionale e, in piazza Fontana, il concerto del quartetto di Mario Rosini con Roberto Di Virgilio alle chitarre, Pierpaolo Giandomenico al basso e Riccardo Rossi alla batteria, insieme all’orchestra del Music Camp; sabato 26 gran finale con il concerto dell’Orchestra di Tornareccio Music Camp diretta dal Maestro Riccardo Rossi nel parco naturalistico di Monte Pallano.

Il sindaco di Tornareccio Nicola Iannone: ”È un’occasione unica per il nostro territorio che si inserisce nel ricco cartellone di eventi che hanno reso famoso e attrattivo il nostro paese. Grazie a tutta l’organizzazione che per il quinto anno consecutivo porta questi giovani musicisti a Tornareccio e insieme a loro una ventata di freschezza e musica che, sono certo, anche quest’anno ci rimarrà nel cuore”.