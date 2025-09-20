Escono a cercare funghi, si perdono nel bosco: quattro fungaioli recuperati dal Soccorso alpino

Il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) è stato allertato questo pomeriggio alle 15e45 circa dai Carabinieri del comando compagnia di Bojano, per quattro fungaioli dispersi nell’agro di Guardiaregia.

A dare l’allarme tre dei quattro cercatori di funghi del 1976, 1985 e 1988 originari di Roma che si erano smarriti nei boschi e avevano perso contatto con il quarto del gruppo, un uomo di anni 80 residente a Solopaca.

Una squadra del Soccorso Alpino, in costante coordinamento con il 112 e la Centrale operativa del 118, configurandosi un rischio di evoluzione sanitaria per le persone disperse, dovuta all’ambiente, si è portata prontamente sul posto ed ha iniziato le ricerche a partire dall’ultima posizione accertata.

Erano nel frattempo in arrivo unità cinofile da ricerca molecolare, tra cui una del Soccorso Alpino Molise, in rientro da un attività di soccorso in Campania.



Dopo circa un’ora di ricerche i primi tre fungaioli sono stati ritrovati in buone condizioni di salute lungo un sentiero presso località Tre Frati nella zona della diga di Guardiaregia.



Nel frattempo il quarto componente del gruppo è riuscito a raggiungere la viabilità ordinaria nei pressi dell’abitato di Guardiaregia dove è stato intercettato, anch’egli in buone condizioni di salute.

Sul posto anche una pattuglia dei Carabinieri



Il Soccorso Alpino raccomanda la massima prudenza per ogni attività svolta in ambiente montano, pianificandola accuratamente valutando anche le condizioni meteo, di dotarsi di un equipaggiamento idoneo all’ambiente, inclusi acqua, cibo ed abbigliamento di emergenza, e dispositivi utili, quali un telefono carico, eventualmente un GPS.

Ricorda, inoltre, che è disponibile gratuitamente l’app Georesq per tracciare i propri itinerari e, in caso di necessità, inviare una richiesta di soccorso ad una Centrale operativa del Soccorso Alpino attiva H 24, che potrà georeferenziare la persona ed inviare contestualmente una squadra di soccorso.