Escursionista scivola sul ghiaccio e si ferisce, recuperata dal Soccorso alpino in elicottero

Intervento del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico Abruzzo nella mattinata della vigilia di Natale nel territorio di Pietracamela (TE), per soccorrere una donna di 63 anni residente in provincia di Milano, rimasta ferita durante un’escursione.

La donna stava percorrendo un itinerario escursionistico nell’area denominata “Città di Pietra”, nei pressi dei Prati di Tivo, quando è scivolata su una lastra di ghiaccio, riportando un trauma con sospetta frattura al polso che le ha impedito di proseguire in autonomia.

Ricevuta la richiesta di soccorso, l’intervento è stato immediatamente attivato e coordinato dal Tecnico di Centrale Operativa del CNSAS Abruzzo. Sul posto si è rapidamente portata una squadra di terra del Soccorso Alpino e Speleologico che ha raggiunto l’infortunata, valutato le sue condizioni e fornito alla centrale operativa le informazioni necessarie sullo scenario, sulle condizioni meteo – cielo coperto ma con buona visibilità e assenza di vento – e sulla fattibilità dell’intervento aereo.

Alla luce delle informazioni raccolte, è stato attivato l’elisoccorso del 118, decollato dalla base di Preturo (AQ) con a bordo l’equipe sanitaria e il tecnico di elisoccorso. Una volta sul posto, la donna è stata valutata, stabilizzata e recuperata tramite verricello, quindi elitrasportata all’ospedale dell’Aquila per gli accertamenti e le cure del caso.