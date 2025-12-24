Dosi di hashish e cocaina sequestrate dalla Polizia, scattano le segnalazioni in Prefettura

La Polizia di Stato rafforza i servizi di controllo del territorio per il Natale con il precipuo obiettivo di prevenire ed eventualmente reprimere forme di illegalità diffusa e per innalzare la sicurezza percepita dalla cittadinanza.

I servizi straordinari di controllo del territorio, effettuati anche con l’ausilio del Reparto Prevenzione Crimine di Pescara, sono dispiegati sia nelle aree urbane, con particolare riguardo alla stazione ferroviaria e al centro storico, ove si registra una maggiore aggregazione di giovani, sia nelle aree extraurbane soggette ad un incremento del traffico veicolare; gli stessi hanno portato all’identificazione di 171 soggetti, al controllo di 1069 veicoli, all’elevazione di 25 sanzioni per violazioni al Codice della strada con il ritiro di 5 patenti di guida, al sequestro amministrativo di diverse dosi di hashish trovate in possesso di un giovane durante un controllo al parco stazione e all’emanazione di 21 misure di prevenzione, di cui 6 avvisi orali, 9 divieti di ritorno nella provincia di Isernia e 6 ammonimenti del Questore, grazie ad un attento monitoraggio da parte dei poliziotti della Divisione Anticrimine.

Nelle ore serali e notturne, sono stati effettuati mirati controlli, soprattutto ai giovani conducenti, dai poliziotti della Polizia Stradale, volti a prevenire incidenti a causa della guida in stato d’ebrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope. Tali operazioni sono state svolte in collaborazione del personale della Squadra Volante e della Squadra Mobile nelle zone della movida ed hanno portato all’identificazione di 62 persone, al controllo di 39 veicoli e al sequestro amministrativo di dosi di cocaina.

Sono intensificati, altresì, i controlli per il contrasto alla produzione e al commercio illegale di fuochi d’artificio e prodotti pirotecnici effettuati dal personale della Divisione Polizia Amministrativa, con lo scopo di garantire il rispetto delle norme in materia di legislazione della pubblica sicurezza a salvaguardia dell’incolumità dei cittadini.

Analoghi servizi saranno effettuati anche in vista dei festeggiamenti di Capodanno.