Escursionisti bloccati sul Matese: l’eliambulanza non è disponibile, interviene l’elicottero dei Vigili del fuoco

Il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) è stato attivato dalla Centrale Operativa del 118 a seguito di una richiesta di soccorso ricevuta da tre escursionisti sui Monti del Matese. Secondo le prime informazioni, i tre escursionisti,…

Il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) è stato attivato dalla Centrale Operativa del 118 a seguito di una richiesta di soccorso ricevuta da tre escursionisti sui Monti del Matese. Secondo le prime informazioni, i tre escursionisti, tutti trentenni e originari della provincia di Benevento, partiti da Campitello Matese, hanno perso l’orientamento nella zona dei “Campanarielli“, ritrovandosi in un’area impervia dalla quale non erano più in grado di proseguire autonomamente.

Immediatamente, in stretto coordinamento con la Centrale Operativa del 118, sono state attivate due squadre del Soccorso Alpino: una squadra medicalizzata si è portata sul pianoro di Campitello Matese, mentre una seconda squadra ha raggiunto la località Valle Rima, nel territorio di Roccamandolfi, da dove ha intrapreso a piedi il sentiero per raggiungere i tre escursionisti.

Nel corso della richiesta di soccorso, i tre escursionisti avevano inoltre riferito che uno di loro accusava sintomi riconducibili presumibilmente a un colpo di calore. Considerati i tempi necessari per un rientro a piedi e la necessità di ridurre il più possibile i tempi di evacuazione, i tecnici del CNSAS hanno richiesto, tramite la Centrale Operativa del 118, l’intervento dell’eliambulanza. Non essendo quest’ultima disponibile per la missione, è stato quindi attivato l’elicottero tecnico del Reparto Volo dei Vigili del Fuoco.

Terminato il recupero, i tre escursionisti sono stati trasportati al pianoro di Campitello Matese, dove ad attenderli c’erano il medico del Soccorso Alpino, il personale sanitario della postazione 118 Croce Verde di Bojano e i Carabinieri della Compagnia di Bojano.

Le operazioni di soccorso si sono concluse alle ore 20:30 circa.