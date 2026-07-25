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SmallTalk Molise, Ururi protagonista della dodicesima puntata

Antonella Ruccolo, la flautista Federica Talia, la scenografa e docente d’arte Carla Di Pardo, la cantautrice Erika Petti e Ugo Ciarfeo regista, docente e fondatore della compagnia Piccolo Theatro di Roma sono gli ospiti della dodicesima puntata di SmallTalk…

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Antonella Ruccolo, la flautista Federica Talia, la scenografa e docente d’arte Carla Di Pardo, la cantautrice Erika Petti e Ugo Ciarfeo regista, docente e fondatore della compagnia Piccolo Theatro di Roma sono gli ospiti della dodicesima puntata di SmallTalk girata a Ururi, impreziosita dalla musica con il sax di Suanay Rivero Torres e la danza con la performance di Gianna Fiore. La sigla finale è di Roberto Barone.

Un racconto serrato, dinamico e trasversale per promuovere il borgo di Ururi attraverso Piazza Municipio, i vicoli, la Madonna del Rosario, il museo, la biblioteca, la cattedrale, le masserie e il percorso della Carrese. La puntata è pubblicata sul canale youtube di SmallTalk Molise.

Il progetto è finanziato dalla Regione Molise – Piano Sviluppo e Coesione (FSC): “Intervento a sostegno delle società e degli enti di promozione culturale e turistica – II Edizione”.

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