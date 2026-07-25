Riaperto al pubblico dopo i lavori di ristrutturazione l’ufficio postale di Pietrabbondante

L’ufficio postale di Pietrabbondante ha riaperto al pubblico dopo i lavori di ristrutturazione, eseguiti nell’ambito del Progetto Polis di Poste Italiane. La sala che accoglie i clienti è stata dotata di nuovi arredi e colori e gli ambienti…

L’ufficio postale di Pietrabbondante ha riaperto al pubblico dopo i lavori di ristrutturazione, eseguiti nell’ambito del Progetto Polis di Poste Italiane. La sala che accoglie i clienti è stata dotata di nuovi arredi e colori e gli ambienti sono stati migliorati con soluzioni a basso impatto ambientale e una nuova illuminazione a basso consumo energetico; è stato inoltre realizzato uno sportello ribassato per richiedere in comodità i servizi della Pubblica Amministrazione oltre ai tradizionali prodotti e servizi.

Accanto ad importanti interventi infrastrutturali, il Progetto Polis valorizza gli uffici postali anche in relazione all’offerta di nuovi servizi. I cittadini, infatti, possono già richiedere il passaporto presentando la documentazione direttamente allo sportello di Roccamontepiano, senza doversi recare in Questura, con la possibilità di riceverlo a domicilio. Sono inoltre disponibili i certificati anagrafici e diversi servizi INPS come il cedolino della pensione, la certificazione unica e il modello “OBIS M”.

L’ufficio postale di Pietrabbondante è a disposizione dei cittadini con il consueto orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.20 alle 13.45 e il sabato dalle 8.20 alle 12.45.

Sempre nell’ambito del Progetto Polis, al via i lavori di ammodernamento anche nell’ufficio postale di Civitanova del Sannio.

Durante l’intera durata degli interventi, stimata in circa un mese salvo imprevisti, Poste Italiane garantirà ai cittadini ai cittadini di Civitanova del Sannio la continuità di tutti i servizi attraverso un ufficio postale mobile posizionato in piazzale Padre Antonio Fiorante, presso il quale già da oggi è possibile ritirare pacchi e corrispondenza non consegnata a domicilio per assenza del destinatario ed effettuare operazioni non eseguibili in circolarità, ovvero vincolate all’ufficio postale di radicamento del rapporto (ad esempio operazioni su conto Bancoposta, Libretto di Risparmio ecc.).

Attraverso Polis Poste Italiane conferma, ancora una volta, non solo la missione al servizio del sistema Paese ma anche il valore della capillarità, elemento fondante del proprio fare impresa, in netta controtendenza con il progressivo abbandono dei territori.