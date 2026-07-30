Esemplare di lupo a caccia nel centro abitato, la scena wild in un video di sorveglianza: torna nel bosco con una preda tra le fauci

Alto Vastese sempre più wild: quello che sembra essere un esemplare di lupo entra nel centro abitato e poco dopo ripassa con una preda tra le fauci. Non in aperta campagna, ma tra le strade del centro di Celenza sul Trigno, a poca distanza dalla statua di Padre Pio. La scena, che sembra un documentario naturalistico, è stata ripresa da una telecamera di sorveglianza installata da un privato nella sua abitazione.

Nel primo video si vede chiaramente l’animale selvatico che entra guardingo in paese, forse in cerca di prede facili.

Nel secondo video il predatore torna sui suoi passi, ma serrando tra le fauci quello che sembra un cane di piccola taglia.

Segnalazioni simili, ma non filmate, sono arrivate nei giorni scorsi da frazione Casali di Schiavi di Abruzzo, dove ci sarebbe addirittura un branco di lupi che si aggira e spesso entra nell’abitato. Secondo i residenti di notte si può ascoltare distintamente un vero e proprio concerto di ululati.