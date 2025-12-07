Esercito Abruzzo e Molise, Poli al comando. Niro: «Impegno attivo dei militari sul nostro territorio»

«Il mio augurio di buon lavoro al nuovo Comandante dell’Esercito Abruzzo Molise, il colonnello Alessandro Poli che sarà un riferimento speciale per instaurare un dialogo con le altre istituzioni e con le comunità locali sui temi della sicurezza e dell’impegno attivo dell’Esercito sul territorio di competenza».

Così Vincenzo Niro, sottosegretario alla Presidenza della Regione Molise, che ha preso parte, rappresentando il Molise appunto, al passaggio di consegna tra gli ufficiali al comando dell’Esercito Abruzzo e Molise.

«Ho partecipato, su delega del presidente Roberti, alla cerimonia di avvicendamento tra il Colonnello Marco Iovinelli, cedente, e il Colonnello Alessandro Poli, subentrante. L’incontro svolto al Palazzo dell’Emiciclo de L’Aquila, sede del Consiglio regionale dell’Abruzzo. – spiega lo stesso Niro – La Regione Molise era presente con il suo gonfalone e con un gruppo di militari dell’Esercito.

Al passaggio di consegne ha partecipato il Comandante del Comando Territoriale Sud (COMTER Sud), Generale di Divisione Andrea Di Stasio che, prima di stringere la mano al neo comandante, visibilmente commosso, ha espresso parole di profonda gratitudine per il lavoro svolto, la dedizione, la professionalità e i risultati conseguiti al comandante cedente colonnello Marco Iovinelli».