Di Lucente: «I fuochi rituali non sono solo memoria: sono una ricchezza viva»

«Con piacere ho preso parte all’interessante convegno “Reti di Fuochi: pratiche condivise sulla salvaguardia e la valorizzazione delle feste dei fuochi rituali”, ospitato nella splendida cornice di Palazzo San Francesco ad Agnone. Un momento significativo, collaterale all’avvio ufficiale della Festa dei Fuochi Rituali, per fare rete tra istituzioni e valorizzare una tradizione antica e spettacolare, che racchiude in sé significati simbolici e profondi, capaci di unire passato e presente».

Così Andrea Di Lucente, vicepresidente e assessore della Regione Molise.

«Particolarmente preziosa è stata la condivisione con l’Università del Molise, con il consigliere delegato al Turismo e alla Cultura della Regione Molise e i rappresentanti delle comunità consorziate del circuito dei fuochi rituali. – continua Di Lucente – Un confronto utile ad unire competenze e sensibilità diverse, che però procedono nella stessa direzione: custodire tradizioni che affondano le loro radici nel passato».

«I fuochi rituali non sono solo memoria: sono una ricchezza viva, capace di raccontare chi siamo e di attirare tante persone che scelgono di venire qui in Molise per respirare l’autenticità del nostro territorio. – chiude l’assessore regionale – Una forza antica che continua a generare interesse, partecipazione e opportunità per tutti».