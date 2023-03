Esser-ci nei luoghi: l’importanza della vita all’aria aperta per la promozione della salute e del benessere

Il WWF Abruzzo e l’Ordine delle Psicologhe e degli Psicologi d’Abruzzo con il patrocinio del Parco Nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise organizzano, domenica 12 marzo dalle ore 10 alle 13 presso il Centro visite del Parco a Pescasseroli, un convegno dal titolo Esser-ci nei luoghi. Analisi e riflessioni sull’importanza dei luoghi, promozione del benessere attraverso il contatto con gli ambienti naturali e la loro valorizzazione.

La questione ambientale eÌ un’urgenza che non riguarda solo grandi temi come il clima e l’inquinamento, ma eÌ anche la quotidianità del nostro rapporto con la Natura che dobbiamo salvaguardare. L’uomo moderno soffre di “carenza di natura”: un bambino che non gioca mai in un parco eÌ privato di stimoli fondamentali; un adulto senza contatti con il verde eÌ ostaggio di uno stile di vita disumanizzante con conseguenze negative concrete. Mediamente un uomo in occidente trascorre il 93% del proprio tempo in casa o al chiuso, una situazione questa che è andata ad aggravarsi soprattutto in questo ultimo biennio, caratterizzato da forti criticità, isolamenti e distanziamenti sociali a causa della pandemia da virus Covid-19. Non eÌ un caso che questo stia portando alla pubblicazione di diverse opere letterarie e studi scientifici che affrontano il problema del benessere psicofisico dimostrando con dati alla mano che il rapporto fra uomo e natura va ripensato per la nostra salute, per il nostro equilibrio e felicitaÌ come individui e come specie. Tra questi contributi si inserisce il documento prodotto dal Gruppo di lavoro in Ecopsicologia dell’Ordine delle Psicologhe e degli Psicologi d’Abruzzo, che verrà presentato in tale occasione e che studia e approfondisce il senso di identità dell’uomo connesso alla natura e il senso di appartenenza ai luoghi che abita, creando un ponte tra psicologia, paesaggio e architettura del territorio.

Il convegno del 12 marzo viene organizzato proprio per analizzare la situazione e discutere su eventuali soluzioni volte alla promozione e valorizzazione dei parchi e del benessere individuale. Relatori del convegno saranno: Giovanni Cannata, Presidente del Parco Nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise; Enrico Perilli, Presidente dell’Ordine delle Psicologhe e degli Psicologi d’Abruzzo e professore associato di Psicologia Dinamica; Monica Celeste, Psicologa e Coordinatrice del Gruppo di Lavoro di Ecopsicologia; Marcello Borrone, Architetto e membro del GdL in Ecopsicologia; Filomena Ricci, delegata regionale WWF Abruzzo; Sefora Inzaghi, direttrice della Riserva Naturale Regionale e Oasi WWF Gole del Sagittario.

Il convegno anticipa nella nostra regione l’edizione 2023 dell’appuntamento internazionale “Earth Hour – Ora della Terra” che si terrà sabato 25 marzo, il grande evento globale sul tema del contrasto al cambiamento climatico promosso dal WWF che invita tutti i cittadini, comunità, imprese e istituzioni a lavorare insieme per affrontare il pericolo enorme del cambiamento climatico con la necessaria urgenza ed efficacia. Earth Hour eÌ un appello alla Terra per la Terra, una chiamata all’azione affinché ognuno, con il semplice gesto di spegnere le luci per un’ora, dichiari la propria assunzione di responsabilità e si unisca agli altri in un’azione comune: solo agendo insieme ce la potremo fare.

Due eventi direttamente collegati tra loro che vogliono porre all’attenzione dei cittadini e dei decisori politici la qualità dell’ambiente in cui viviamo – che sia agricolo, naturale o urbano – e l’importanza che riveste a livello di salute individuale e collettiva.