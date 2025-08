Estate sicura: rinforzi inviati ai comandi della Guardia di Finanza

Il Comandante Provinciale della Guardia di finanza di Pescara, Col. t.SPEF Giuseppe LOPEZ, ha ricevuto oggi i finanzieri, giunti in rinforzo dalla Scuola Ispettori e Sovrintendenti di L’Aquila, frequentatori del secondo anno del 95° corso allievi marescialli “Argentera III”.

Con la stagione estiva, soprattutto in queste settimane, i Comuni della Provincia di Pescara vedono aumentare notevolmente il numero delle presenze grazie alla grossa attrazione turistica, sia delle zone montane che costiere. I reparti dipendenti dal Comando Provinciale di Pescara sono di conseguenza fortemente impegnati ad assicurare al massimo la presenza sul territorio per far sì che tutti, cittadini e vacanzieri, possano trascorrere in tranquillità i giorni di festa a garanzia del pieno ed effettivo esercizio dei diritti costituzionalmente tutelati.

In tale contesto, è stato previsto il potenziamento dei servizi di vigilanza per il controllo economico del territorio, che potrà contare anche per questa stagione estiva sulla presenza di ulteriori uomini e donne che saranno impiegati presso il Gruppo di Pescara e la Tenenza di Popoli Terme.

Al termine dell’incontro il Comandante Provinciale ha sottolineato l’importanza del ruolo del Corpo nel dispositivo di prevenzione della criminalità, soprattutto di quella economico-finanziaria, ed ha rivolto un particolare saluto ai giovani finanzieri, formulando i migliori auspici per le attività di servizio che svolgeranno.