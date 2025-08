Maltempo: alberi abbattuti e allagamenti, decine di interventi dei Vigili del fuoco nel Chietino

Sono oltre ottanta gli interventi effettuati dai vigili del fuoco per l’ondata di maltempo che, nel pomeriggio di ieri, ha colpito diversi comuni della provincia di Ancona: maggiori criticità a Osimo (foto), Castelfidardo e Numana, principalmente per la rimozione di rami e alberi caduti sulla sede stradale e per l’allagamento di locali interrati. In supporto alle squadre locali sono intervenute anche unità da Pesaro, Forlì e Bologna. Squadre tuttora al lavoro.

Pioggia e vento hanno interessato anche l’Umbria, i vigili del fuoco hanno effettuato interventi per alberi pericolanti e danni d’acqua. Nella serata la situazione è migliorata, svolti 70 interventi.

Dal pomeriggio di ieri un forte nubifragio si è abbattuto sulla provincia di Chieti, 35 gli interventi fatti per alberi abbattuti e danni d’acqua.