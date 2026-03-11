Perquisizione: rinvenuti 75 grammi di cocaina, due spacciatori stranieri arrestati dai Carabinieri

Avezzano (AQ) – Nella tarda serata di ieri, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Avezzano hanno arrestato in flagranza due uomini, entrambi di origine straniera, per il reato di “detenzione illecita di sostanza stupefacente…

Avezzano (AQ) – Nella tarda serata di ieri, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Avezzano hanno arrestato in flagranza due uomini, entrambi di origine straniera, per il reato di “detenzione illecita di sostanza stupefacente ai fini di spaccio”.

L’attività di polizia giudiziaria si inserisce nell’ambito dei servizi di controllo del territorio predisposti dall’Arma nel capoluogo marsicano per prevenire e reprimere i reati in materia di traffico e spaccio di sostanze stupefacenti.

Proprio durante l’esecuzione di uno di tali servizi, i Carabinieri hanno notato due uomini fermi lungo una strada periferica di Avezzano, intenti a confabulare in atteggiamento sospetto. Avendoli riconosciuti poiché già gravati da pregresse e specifiche vicissitudini giudiziarie, i Carabinieri hanno operato un controllo.

In ragione dell’atteggiamento nervoso palesato dai due e delle circostanze spazio temporali, gli uomini dell’Arma hanno proceduto ad una perquisizione personale, successivamente estesa alle rispettive abitazioni.

Nel corso delle operazioni, i Carabinieri hanno scovato circa 75 grammi di cocaina, in parte già suddivisa in dosi pronte per lo spaccio, nonché un bilancino di precisione ed una somma di denaro contante pari a oltre 700 euro.

Il denaro contante, ritenuto essere il provento dell’attività di spaccio, lo stupefacente ed il bilancino sono stati sequestrati.

I due arrestati, un 39enne ed un 44enne, sono stati condotti presso le Casa Circondariale di Avezzano così come disposto dalla Procura della Repubblica del capoluogo marsicano, in attesa dell’udienza di convalida.