Evade più volte dagli arresti domiciliari, arrestato e condotto in carcere dai Carabinieri

I Carabinieri della Sezione Radiomobile del Nucleo Operativo e Radiomobile di Pescara hanno tratto in arresto un uomo di 36 anni, residente in città, in esecuzione di un’ordinanza di aggravamento della misura cautelare già in atto emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Pescara.

Il provvedimento, firmato lo scorso 16 settembre 2025, è stato reso necessario a seguito delle ripetute violazioni della misura precedentemente imposta all’individuo. Nonostante fosse già sottoposto a restrizioni di libertà, l’uomo aveva infatti più volte eluso i controlli imposti, episodi che sono stati puntualmente accertati dai militari e segnalati all’Autorità Giudiziaria competente.

Alla luce di tali condotte, l’Autorità Giudiziaria ha disposto un inasprimento della misura cautelare, ordinando l’arresto e la successiva traduzione in carcere. Dopo le formalità di rito, l’uomo è stato trasferito presso la Casa Circondariale di Pescara, dove rimarrà a disposizione della magistratura.

L’episodio sottolinea ancora una volta l’attenzione con cui le forze dell’ordine monitorano il rispetto delle misure applicate nei confronti di soggetti già segnalati, per prevenire ulteriori comportamenti elusivi e garantire l’efficacia delle disposizioni giudiziarie.

Il provvedimento rappresenta un segnale chiaro: la reiterata inosservanza delle prescrizioni non rimane senza conseguenze e conduce inevitabilmente a penalizzazioni più severe, nell’ottica di tutelare l’ordine pubblico e assicurare il rispetto della legge.