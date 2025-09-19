Lavoratori in nero, denunciato titolare di un’attività di ristorazione: sanzioni per 17mila euro

Il Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Pescara, nei giorni scorsi, al termine di un’attività ispettiva, ha deferito in stato di libertà il titolare di un’azienda operante nel settore della ristorazione.

All’atto del controllo sono state verificate le posizioni di dieci lavoratori, di cui quattro risultavano impiegati “in nero”, per i quali è stata elevata al datore di lavoro una sanzione amministrativa per un importo complessivo di euro 15.600, nonché emesso un provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale.

Ulteriori accertamenti hanno fatto emergere violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro: in particolare, è stata riscontrata la mancata formazione obbligatoria nei confronti dei quattro lavoratori sopra indicati, violazione per la quale è stata elevata un’ammenda pari a euro 1.850.

I controlli, volti al rafforzamento del rispetto delle normative in materia giuslavoristica e di sicurezza nei luoghi di lavoro, sono regolarmente condotti dai Carabinieri del NIL, sempre in stretta sinergia con il locale Comando Provinciale dei Carabinieri, e sono in linea con le direttive dell’Ispettorato Territoriale di Chieti-Pescara.