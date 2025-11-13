Evitare il taglio di servizi sanitari, Saia “convoca” parlamentari, consiglieri regionali e comitati

Sabato 15 novembre, alle ore 10 nella sala consiliare della Provincia di Isernia, si terrà un incontro sul futuro della sanità pubblica e, in particolare, sulla situazione degli ospedali di Agnone e Isernia, alla luce di quanto previsto dal POS 2025-2027.

Alla riunione, organizzata dal presidente Daniele Saia e da diversi sindaci del territorio provinciale, sono stati invitati a partecipare anche il Presidente della Regione Molise, Francesco Roberti, il Presidente del Consiglio regionale, Quintino Pallante, i Consiglieri regionali, i parlamentari eletti in Molise e i comitati a difesa della sanità pubblica.

Si discuteranno le azioni da mettere in campo per evitare il taglio di servizi sanitari essenziali per tutti i Comuni della Provincia.