Falsi attestati per ottenere il permesso di soggiorno, denunciato un cittadino del Mali

La Polizia di Stato, nell’ambito delle attività di controllo finalizzate al rilascio e al rinnovo dei permessi di soggiorno, ha deferito all’Autorità Giudiziaria, un cittadino del Mali per la presentazione di documentazione falsa.

In particolare, l’uomo nel corso dell’istruttoria avviata dall’Ufficio Immigrazione della Questura per il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, ha prodotto due attestati di conoscenza della lingua italiana risultati successivamente falsi.

I certificati, che lo straniero ha dichiarato essere stati rilasciati dai Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti (CPIA) di Roma e di Ragusa, sono stati sottoposti ad accurati accertamenti da parte del personale della Polizia di Stato. Le verifiche hanno consentito di accertarne la totale falsità.

Alla luce degli elementi emersi, l’uomo è stato deferito all’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art. 5, comma 8-bis, del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286. L’attività rientra nel più ampio impegno della Polizia di Stato volto a garantire la regolarità delle procedure amministrative in materia di immigrazione e a

contrastare l’utilizzo di documentazione contraffatta, a tutela della legalità e della corretta gestione dei flussi migratori.