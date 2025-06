Famiglie dall’Ucraina nei piccoli centri montani, a Pescopennataro e Rosello servono immobili per l’accoglienza

Nell’ambito del Sistema di Accoglienza e Integrazione (S.A.I.) il Comune di Rosello, e in collaborazione con il Comune di Pescopennataro, partecipa al progetto di accoglienza per dieci cittadini ucraini, corrispondenti a due o tre nuclei familiari.

Si ricercano abitazioni nel territorio comunale, idonee all’ospitalità, con caratteristiche conformi alla normativa vigente. Il canone di locazione sarà quantificato e stabilito in base alla tipologia e alle condizioni delle abitazioni messe a disposizione. «Un’iniziativa di solidarietà, inclusione e responsabilità condivisa» commenta Alessio Monaco, sindaco di Rosello. Per informazioni e segnalazioni di disponibilità contattare la Cooperativa Sociale nuovAssistenza: ai recapiti telefonici 0865235224 oppure 3342122204.

Un gesto di solidarietà, dunque, a vantaggio di persone e famiglie anche con minori che fuggono dalla guerra, che a ben vedere può essere utile anche per contrastare lo spopolamento dei piccoli centri montani dell’Appennino. Nuovi residenti, nuovi bambini per le scuole, possibilità di scambi culturali e condivisione, insomma, tanti benefici per tutti.