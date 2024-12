Ferrovie: incremento dell’offerta Intercity e Intercity Notte sulla linea Adriatica

Cento collegamenti giornalieri Alta Velocità tra Milano e Roma e 50mila posti disponibili ogni giorno, di cui oltre 35mila tra Milano e Napoli; prolungamento dei collegamenti Intercity verso Bardonecchia, Lecce, Bari, Milano e Bolzano e nuove soluzioni digitali per chi viaggia con Regionale. Sono alcune delle novità introdotte nella nuova offerta invernale di Trenitalia (Gruppo FS), partita all’insegna del turismo sostenibile e dell’intermodalità. Anche quest’anno servizi e novità a misura di passeggero contraddistinguono le azioni messe in campo per soddisfare al meglio le esigenze di chi si sposta in treno e in bus per lavoro, studio, svago o semplicemente per raggiungere le mete più leisure in occasione delle festività natalizie. Sostenibilità, intermodalità e innovazione sono infatti alla base della nuova offerta per Frecce, Intercity e Regionale, che nel 2024 hanno registrato circa mezzo miliardo di passeggeri.

LE NOVITA’ IN MOLISE

FRECCIAROSSA

Confermata l’offerta Frecciarossa con 10 coppie di treni al giorno sulla direttrice Adriatica.

In particolare, circolano tre coppie di treni Frecciarossa Milano – Lecce, una coppia Torino–Lecce, due coppie Venezia-Lecce, una coppia Milano-Taranto, 3 coppie Milano-Bari, tutti con fermata a Termoli.

INTERCITY E INTERCITY NOTTE

Confermata l’offerta di Intercity e Intercity Notte con 14 coppie di treni al giorno sulla direttrice Adriatica a cui si aggiungono due treni nel weekend.

Sulla linea Adriatica circolano tre coppie di treni Intercity Milano – Bari/Lecce, una coppia Bolzano – Bari/Lecce, una coppia Bologna – Lecce, tutti con fermata a Termoli. Il sabato circola anche l’Intercity Milano – Lecce e la domenica il Lecce – Milano. Di notte circolano una coppia di treni ICN Milano – Lecce e una coppia Torino – Lecce.

REGIONALE MOLISE

Sul fronte del Regionale è stato da poco iniziato il rinnovo integrale della flotta composta da treni elettrici moderni che porterà quella molisana a diventare la più giovane d’Italia. L’offerta nel dettaglio:

dal lunedì al venerdì, 20 treni e 25 bus al giorno , per circa 3600 viaggiatori che quotidianamente si spostano con Regionale



, per circa 3600 viaggiatori che quotidianamente si spostano con Regionale 309 punti vendita con 11 risorse (più 113 in Service) impiegate per una customer satisfaction che, nel 2024, fa registrare, rispetto all’anno precedente, un incremento medio del 4,3%.

REGIONALE: IL NUOVO BRAND SEMPRE PIU’ SMART, SOSTENIBILE E CAPILLARE

Con oltre 400 milioni di passeggeri all’anno e più di 6.000 corse giornaliere, Regionale offre un servizio capillare lungo tutto il Paese. Grazie ai suoi 180 Link – bus, navi e altri mezzi acquistabili in un’unica soluzione sui canali Trenitalia in connessione con il Regionale – ha la capacità di raggiungere un ricco numero di destinazioni, tra cui anche quelle più remote. Con il rinnovo della flotta e l’introduzione di nuovi servizi, Regionale si riconferma il motore della mobilità sostenibile in Italia, con un impegno concreto nella creazione di un sistema di trasporto sempre più digitale, efficiente e attento alle persone e all’ambiente.

Con l’inizio del nuovo anno Regionale introdurrà un nuovo sistema completamente automatico per l’erogazione dell’ indennizzo da ritardo riservato a chi sceglie di acquistare il biglietto digitale con carte di pagamento. In caso di ritardo del treno di almeno 60 minuti non sarà più necessaria una richiesta specifica del cliente. L’accredito avverrà, entro 30 giorni dal viaggio, sullo stesso strumento di pagamento utilizzato per l’acquisto, semplificando ulteriormente l’esperienza di viaggio. Tra le novità anche la possibilità di acquistare il biglietto digitale regionale direttamente in biglietteria, per un’esperienza paperless e sostenibile.

Aumentano le linee abilitate al Tap&Tap, il canale di acquisto rapido dei biglietti del Regionale attraverso carta di pagamento contactless. Attivo già da oggi e sulla Torino-Bardonecchia sarà progressivamente esteso anche sulla Verona-Rovigo, Venezia e Treviso-Portogruaro Caorle, Treviso-Conegliano e Roma-Civitavecchia, dopo il gradimento riscontrato dalla clientela anche internazionale.

ESPERIENZA DI VIAGGIO ANCORA PIU’ CONVENIENTE

Viaggiare con Trenitalia in inverno è più conveniente grazie alle numerose offerte e promozioni pensate per ogni tipo di passeggero. Frecciarossa, Intercity e Regionale offrono agevolazioni per famiglie, bambini, giovani under 30, per gli over 60, per chi viaggia in due, ma anche in gruppo. Con FrecciaDaYS sconti fino al 60% per viaggiare il martedì, mercoledì, giovedì e sabato; con FrecciaFRIENDS gruppi da 3 a 5 persone possono viaggiare con sconti fino al 50% su Frecciarossa e Frecciargento. Chi viaggia con Intercity potrà usufruire dell’offerta Insieme, riservata ai gruppi composti da 3 a 5 persone, che consente di acquistare biglietti con sconti variabili fino al 60%; mentre con promo Italia in Tour si potrà viaggiare liberamente per 3 o 5 giorni sui treni di Regionale e Trenitalia Tper.

Grande novità per la Promo Italia in Tour con la possibilità di cambiare la data della partenza fino al giorno prima del viaggio inizialmente previsto e fino ai sei mesi successivi. Disponibile fino ad aprile la Regionale Revolution 50%, che consente di acquistare un biglietto alla metà della tariffa ordinaria su oltre 700 treni al giorno. L’elenco è disponibile su trenitalia.com nella pagina dedicata all’offerta.

Dall’8 dicembre all’8 gennaio, inoltre, cani, gatti e altri animali domestici, sia di piccole che di grandi dimensioni, potranno salire a bordo delle Frecce e degli Intercity gratuitamente. Sui treni del Regionale, gli animali di piccola taglia possono sempre viaggiare gratis a bordo di un trasportino.

PROGRAMMI DI LOYALTY PER UN’ESPERIENZA PERSONALIZZATA

L’offerta di Trenitalia non si limita alle soluzioni di viaggio, ma propone anche programmi di fedeltà dedicati ai propri clienti, come CartaFRECCIA – che propone ai suoi soci iniziative sempre più personalizzate in collaborazione con nuovi Partner, tra cui ITA Airways, Best Western e Virgin Active – e X-GO, il programma riservato ai passeggeri del Regionale e Intercity, che a novembre ha raggiunto un milione di iscritti e che si rinnoverà a partire dal primo gennaio 2025 per offrire nuove opportunità di accumulare punti e trasformarli in cashback.