Festa dei fuochi rituali, Agnone fa il pieno di visitatori. La soddisfazione del sindaco Saia

«La Festa dei Fuochi Rituali si conferma un successo. Ventisei riti provenienti da Abruzzo, Puglia, Toscana e Molise, per condividere l’energia di un evento straordinario». Le parole a caldo, è davvero il caso di dirlo, del sindaco di Agnone, Daniele Saia, dopo la prima del mese dedicato alla magia identitaria dei fuochi rituali.

«Un pubblico numerosissimo, arrivato da tutta Italia e anche dall’estero, ha reso ancora più intensa l’atmosfera di una notte magica. – aggiunge il primo cittadino – I visitatori hanno potuto scoprire non solo le tradizioni di Agnone, ma anche quelle degli altri Comuni partecipanti. Una bella vetrina promozionale per tutti i territori coinvolti. Molti commercianti mi hanno confermato di aver lavorato in modo costante e di più rispetto alla scorsa edizione. E questa è una gioia immensa per tutta la comunità. Il mio ringraziamento sincero va a tutti coloro che hanno contributo al raggiungimento di questo risultato».