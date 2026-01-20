Film: Isernia, Agnone e Capracotta citati ne ‘Il mio regno per una farfalla’ su Rai 2

La scorsa domenica sera 18 gennaio 2026, Rai 2 ha trasmesso in prima serata (ore 21,30) il film brillante “Il mio regno per una farfalla” di e con Sergio Assisi. Tale film è stato girato nel 2024 sull’isola di Ischia ed è una commedia romantica di tipica ispirazione napoletana. Nella prima parte della storia, durante il dialogo del protagonista Sasà con il suo avvocato, costui afferma di essere stato a Isernia, Agnone e Capracotta per affari che lascia intendere galanti.

Non è la prima volta che un film fa riferimento all’Alto Molise. Ricordiamo che ne “Il Conte Max” (diretto nel 1957 da Giorgio Bianchi) il protagonista (Alberto Sordi nei panni di un edicolante romano di Via Veneto) riceve dei soldi da uno zio per andare in vacanza a Capracotta (allora definita la “Cortina d’Abruzzo”) mentre invece preferisce recarsi nella vera Cortina delle Alpi, spacciandosi per il Conte Max, appunto.

L’Università delle Generazioni è del parere che sarebbe utile e bello che qualcuno si prendesse la briga di annotare e pubblicare tutte le volte che l’Alto Molise sia stato citato in opere cinematografiche, televisive, teatrali e letterarie a livello nazionale. Tutte queste citazioni potrebbero contribuire ad una migliore e maggiore promozione turistico-culturale per questa magnifica zona che vanta tantissime peculiarità degne di attrarre visitatori da ogni parte del mondo.

D.L.